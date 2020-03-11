تراند اليوم : منتج معروف يتوعد بقتل فنانة شهيرة اتهمته بأفعال مخلة



صدم منتج كبير ومعروف، الجميع بعد عرض تسجيلات صوتية يتوعد فيها بقتل الفنانة العالمية الشهيرة جينيفر انيستون، على إثر اتهامها له بالتحرش الجنسي بها.

وكشفت وسائل اعلام عالمية أن المنتج الهوليوودي هارفي واينستين كان قد أخبر اصدقائه أن "جينيفر انيستون"، يجب أن تُقتَل بعد ان اتهمته بالتحرش الجنسي، وذلك وفقًا لتسجيلات صوتية تم عرضها في محاكمته، وشكّا هذا الأمر ضجة كبيرة، الا ان جينيفر لم تعلّق على الخبر بعد.

الجدير ذكره ان هارفي واينستين كان تعرض مؤخرا لإرتجاج بالمخ بعد سقوطه في زنزانته في السجن، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا في الوسط الفني العالمي، ولم تعرف بعد حالته الصحية او اي تفاصيل عنها.







