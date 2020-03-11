الإعلامية السعودية تثير الجدل مجدداً حول علاقتها بحبيب ريهانا السابق

ميرنا وليد - بيروت - بعد أيام على تداول أخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعي تتحدث عن علاقة عاطفية تجمع الميلياردير السعودي ​حسن جميل​ حبيب المغنية العالمية ​ريهانا​ السابق، بالإعلامية السعودية ​سمية الشيخ​، دون خروج أي تعليق بالنفي أو الإيجاب من الطرفين، عادت وأثارت الشيخ الجدل مجدداً عن الموضوع.

وجاء ذلك، بعد ان كشفت الإعلامية عن تلقيها هدية ثمينة من أحد الأشخاص الذي لم تكشف عن هويته، والتي هي عبارة عن سيارة فخمة تبلغ قيمتها أكثر من مليون و300 ألف ريال سعودي.

وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تلقي الشيخ للهدية إذ ظهرت في الفيديو برفقة شخص لم يظهر وجهه وهو يتحدث عن الهدية، وقال :"والله سيارتك ترى هي مصدومة الآن هذه هدية جتك إنتي باسمك سيارة لك"، فردت قائلة: "جتني من وين وشلون وإيش الموضوع"، فقال لها: "ما أعرف".

وتفاعل المتابعون مع الفيديو، إذ أشار الكثيرون إلى أن الهدية هي من جميل وتأكيد على علاقتهما.

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