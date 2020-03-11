ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ في الحملات التوعوية، في إطار الوقاية من فيروس ​كورونا​، بطريقة طريفة.

ونشرت داليدا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظرهرت فيه وهي تغسل يديها، مرددة أغنية "غسل وجّك يا قمر...".

وعلّقت داليدا على الفيديو، قائلة: "حبيت شارك بحملة مكافحة الكورونا على طريقتي ... الله يبعد عنكم كل الأذى وما تنسوا تحموا حالكم بغسل اليدين لمدة 20 ثانية عالقليلة".

يُذكر أن داليدا تشارك في مسلسل "سر"، من بطولة بسام كوسا، باسم مغنية، وسام حنا، فادي إبراهيم، نيكول طعمة، رواد عليو، ناتاشا شوفاني، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، أسعد رشدان، وإخراج مروان بركات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر داليدا خليل تشارك في حملة الوقاية من "كورونا" بطريقة طريفة.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.