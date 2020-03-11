شكران مرتجى تكشف رأيها بمسلسل "العودة"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ رأيها بمسلسل "​العودة​"، فقالت إنه عمل مميّز من جميع النواحي، ووجهت التحية لكل العاملين فيه.

وكتبت شكران في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "العودة مسلسل خاص مميز بكل من فيه تابعته بشغف شكراً لأسرة العمل فرداً فرداً لأن العمل الفني عمل جماعي ونجاحه نجاح للجميع محبتي الخالصة كمشاهدة قبل ماكون ممثلة".

يُذكر أن المسلسل من بطولة نيكولا معوض، دانييلا رحمة، رودريغ سليمان، شربل زيادة، وسام فارس، ريم خوري، ليزا دبس، إيلي متري، رنين مطر، أندريه ناكوزي، وإيهاب شعبان.

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