اشتباه بإصابة النجم الفرنسي مبابي بفيروس كورونا

خضع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى فحوصات طبية يوم الثلاثاء بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا الذي أصاب 1784وقتل 3 في فرنسا.
ووفقاً لصحيفة “ليكيب” الفرنسية الشهيرة فإن مبابي الذي يعاني من المرض منذ يوم الاثنين، ويشعر بآلام في الصدر، بينما يقول مدربه توماس توخيل أنه يعاني من آلام في الحلق، يخضع لفحوصات طبية للتأكد من سلامته من المرض.
وزادت الصحيفة: المؤشرات لا تبشر بالخير بالنسبة لمبابي، فهو يبدو مريضاً ومتعباً، ومن المستبعد تماماً أن يظهر مع قائمة فريقه أمام دورتموند يوم الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت أن مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند ستقام على ملعب “بارك دو برانس” دون حضور الجماهير منعاً لتفشي فيروس كورونا، كما أعلنت رابطة الدوري إقامة المباريات دون حضور متفرجين حتى منتصف الشهر المقبل.
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