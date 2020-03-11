بسبب كورونا موسم دراما رمضان 2020 في خطر... هذا ما يحصل خلف الكواليس

يحلّ بعد أسابيع قليلة، شهر رمضان المبارك، ولا تزال ورشة تصوير الأعمال الفنية قائمة.

صنّاع الدراما هذا العام وقعوا في مأزقٍ كبير، فبعد انتشار فايروس كورونا، وقيام أكثر من بلد عربي بإقفال أجوائه منعاً لانتشار الفايروس، وجد العاملون في الدراما أنفسهم في مأزق، خصوصاً الأعمال التي يشارك فيها فنانون من جنسيات مختلفة.

كما أنّ الذعر وصل إلى كواليس الأعمال الفنيّة، حيث صدرت التعليمات الواضحة، بضرورة عدم حضور أي شخص إلى التصوير إذا ما كان يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، أو حتى من رشح عادي، وفي موسم الرشح، توالت حالات الغياب، ما أدّى إلى إيقاف تصوير أكثر من عمل، وأوقع صنّاع الدراما في مأزق، خصوصاً أنّ المحطّات الفضائيّة تشترط عليهم تصوير أوّل عشر حلقات كاملة قبل انطلاق الشهر الفضيل.

-رعب في بيروت وسيرين عبد النور توقف التصوير

في بيروت، التي وصل فيها عدد المصابين إلى 41 مصاباً، أعلنت حالة الطوارىء، إلا أنّ الأعمال الفنية لا تزال قائمة، رغم أنّ التصوير يتعثّر لأكثر من سبب.

سيرين عبد النور

فقد توقّف تصوير مسلسل "دانتيل" بعد إصابة بطلته سيرين عبد النور بأنفلونزا حادّة، تطلّبت بقاءها في منزلها، ما يعني المزيد من التأخير في إنجاز المسلسل الذي انطلق تصويره في وقتٍ متأخرٍ جداً.

-أولاد آدم في ورطة

مسلسل "أولاد آدم" لم يكن أفضل حالاً، فقد أصيب مدير الممثلين بأنفلونزا، ومنع من حضور التصوير، ما استدعى تأجيل الكثير من المشاهد، ليتم تصويرها في مرحلة لاحقة.

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المسلسل من بطولة ماغي بو غصن وماكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة.

ابطال اولاد ادم

-دفعة بيروت محاصر بمنع السفر

بدوره تعرّض مسلسل "دفعة بيروت" الخليجي الذي يصوّر في لبنان لنكسة،

بسبب تعذّر حضور الممثلة البحرينية شيلاء سبت المقيمة في الكويت إلى بيروت، بعد اتخاذ السلطات الكويتية قراراً بإيقاف الطيران مع لبنان، ولم تتمكّن الفنانة من الحضور، ما يؤشر لمواقف مماثلة للممثلين قد لا يتمكّنون من تصوير أدوارهم إذا طالت أزمة الكورونا.

دفعة بيروت

فهل ستحول هستيريا الكورونا دون استكمال تصوير الاعمال الفنية سيما وأنّ الممثلين يعانون من أوضاعٍ نفسية سيئة جداً؟ الأمور ستبدو واضحة خلال الأيام المقبلة، أما اليوم فالضبابية سيدة الموقف، وموسم رمضان 2020 في خطر.

شيلاء سبت