تأجيل محاكمة فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بسبب كورونا

تمّ اليوم الثلاثاء، تأجيل الجلسة الثانية لمحاكمة فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، بتهمة قتل الشاب السوري محمد الموسى في منزله منذ أكثر من شهرين.

وأّكد مكتب المحامي أشرف الموسوي، أن جلسة التحقيق تأجّلت بسبب عدم استقرار الأوضاع الصحية في لبنان بسبب فيروس "كورونا"وذلك بناء على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

وأشار الموسوي إلى أنه ستحددد جلسة قادمة لاستكمال التحقيقات أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.

نانسي عجرم وفادي الهاشم

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وأوضحت محامية الموسى، رهاب البيطار، أنّه تم تعليق جلسات المحاكم في بيروت لمدة أسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وسجّل لبنان اليوم الثلاثاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، لمصاب قادم من مصر، يبلغ من العمر 56 سنة، فيما بلغت عدد الإصابات الكلية في البلد، 41 إصابة.

يذكر أن أنباء تحدثت عن مغادرة فادي الهاشم لبنان لقضاء عطلة في قبرص التركية، حيث قالت البيطار منذ أيام والمحامي رامي هندي، إن الهاشم سافر خارج لبنان، منافياً بذلك قرار قاضي التحقيق الذي أمر بمنعه من السفر، وإخلاء سبيله رهن التحقيق.

يبقى أن نذكر أنه تم دفن جثمان محمد الموسى في المعضمية بالعاصمة دمشق، أمس الإثنين، بعد أن تسلّمت عائلته جثمانه من الطب الشرعي بمستشفى المجتهد في دمشق.