أنغام قررت خلع زوجها لهذا السبب

أكدت مصادر إعلامية، أنّ الفنانة أنغام بصدد رفع قضية خُلع من الموزع أحمد إبرهيم قريباً.

وذكرت المصادر أن أنغام لن تتراجع عن قضية الخُلع، حال عدم إتمام الطلاق منه بالتراضي، لا سيما بعد الخلافات التي وقعت بينهما في الفترة الأخيرة، ووصول الأمر إلى ساحة مواقع التواصل الاجتماعي.

أنغام

وكان أحمد إبرهيم، قد كتب في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صباح أمس الإثنين، قائلاً: "هذه السيدة أنا أحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، نحن تحملنا سوياً تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتم حبنا وحتى هذه اللحظة، تحللون وتقررون لنا، أو تتهموني افتراءً بالسعي للشهرة، وتتهمونها بخراب بيتي زوراً".

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مضيفاً: "اليوم مستحيل أستفزها أو أكون طرفاً ضدها أو ضد مصلحتها، وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها معهم كررته في أكثر من لقاء، ومستعد أن أبني لها تمثالاً لتحمّلها هي الأخرى ضغوطاً رهيبة، وهذا لا يسيء لأنغام بالعكس هي تحترم ذلك".

يذكر أن مصادر أنغام أكدت أن الانفصال حصل منذ مدة، إلا أنّ أحمد لم يوافق على تطليقها ولم يترك لها سوى خيار الخلع.