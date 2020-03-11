اسم مولود بيرغوزار كوريل وخالد أرغنش الجديد يثير الجدل

استقبل الممثل التركي خالد أرغنيش الشهير بالسلطان سليمان وزوجته الممثلة بيرغوزار كوريل يوم الأحد الماضي مولودهما الثاني، وأطلقا عليه اسم هان وهو الثاني بعد شقيقه علي.

بيرغوزار كوريل وخالد أرغنش مع ابنهما علي



وأثار الاسم كثيراً من التساؤلات حول معناه، وكان سبق أن صرّح ارغنيش أنهما اختارا هو وزوجته هذا الاسم لأنّهما يريدان اسماً من ثلاثة أحرف مثل اسم ابنهما الاول علي (عشر سنوات).

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وبحسب صحيفة "تقويم" التركية، فإنّ الاسم هان عند الأتراك القدامى الوصي على نفسه أو سيد نفسه.

بيرغوزار كوريل وخالد أرغنش



ولمناسبة المولود الجديد الذي انضم للعائلة، أطلق معجبو الثنائي ارغنيش وبيرجوزار حملة تبرعات لحفر بئر في افريقيا باسم هان