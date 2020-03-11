قال الملحن عزيز الشافعي، إن سر تألق المطرب عمرو دياب أنه يهتم بالتفاصيل، لافتًا إلى أن الهضبة يعد صانع التريند في الأغنية.
ولفت خلال لقائه ببرنامج «القاهرة الاَن»، المذاع على قناة «الحدث»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أنه يحب أغنية «يوم تلات» لكونها تعد من الفلكلور المصري، مؤكدًا: «ناس كتير سمعت يوم تلات من المطربين ورفضت تغنيها لكن الفنان عمرو دياب أعجب بها عندما سمعها لأول مرة».
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وأشار: إلى أن الهضبة عمرو دياب كان متحمسًا لغناء أغنية «يوم تلات» وتفاعل معها وكان حريصًا على أن تكون أغنية الألبوم.
كانت هذه تفاصيل خبر عزيز الشافعي: "أغنية يوم تلات اللي كسرت الدنيا رفض يغنيها مطربون كثر قبل الهضبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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