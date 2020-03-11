فين ديزل يتحدى كورونا ويطلب السفر إلى الصين

الأربعاء 11 مارس 2020

طمأن الممثل الأمريكي فين ديزل معجبيه بعدم وجود أي نية لتأجيل طرح فيلميه F9: The Fast Saga "السرعة والغضب 9"، وBloodshot "بلادشوت"، في أعقاب تأجيل أكثر من شركة إنتاج طرح أي أفلام مقبلة تخوفا من تأثير فيروس كورونا.



ووفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي"، أجاب الممثل عن احتمالية تأجيل أفلامه المقبلة، بالحديث عن دوره المقبل، إذ قال: "دعوني أصيغها لكم بهذه الطريقة، (بلاد شوت) في نهاية الأمر مجرد جندي، والجنود لا يحق لهم اختيار موعد أو مكان ترحيلهم عسكريا، نحن فقط ننفذ".

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وتابع: "الجمهور في هذا الوقت تحديدا في أمس الحاجة للأفلام. نحن نعيش عصر أصبح فيه الذهاب إلى السينما مغامرة مهددة، ولذلك على صناع الأفلام أن يستمروا في تأدية مهام عملهم تحت أي ظرف".

وتحدث عن رغبته في زيارة الصين في أقرب فرصة لرؤية معجبيه هناك، موضحا أنه عندما عبر عن رغبته هذه لشركة سوني اتهمته بالجنون.

ومازح ديزل الجمهور بقوله: "لقد توسلت إلى شركة سوني لتركي أسافر إلى الصين حاليا، ولكنهم قالوا لي سافر وحدك".