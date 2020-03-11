جاد شويري يتحدث عن مشهد انتحار كارول سماحة.. وعن تعاونه مع قصي خولي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فنان متعدد المواهب، اشتهر بالجرأة في اختياراته وأعماله، وتميز عن أبناء جيله وأصبح يغرد خارج السرب، لم يقتصر على الغناء والإخراج فقط، بل أصبح مكتشفًا للمواهب، خطف القلوب ولفت الأنظار بأفكاره الجديدة، إنه الفنان اللبناني جاد شويري.

"فوشيا" أجرى حوارًا مع شويري تحدث خلاله عن أمور فنية كثيرة وعن تحضيراته المقبلة مع النجوم.

حدثنا عن تفاصيل تعاونك مع الفنانة كارول سماحة في كليبها الجديد؟

التعاون مع كارول سماحة لم يقتصر فقط على إخراج الفيديو كليب، فلقد وقع الاختيار على الأغنية لكي تقدمها كارول ضمن مشروع إنتاجات تطبيق أنغامي الجديدة للفنانين، وجاء العمل مناسبًا جدًا لها من ناحية المضمون والألحان، ولذلك فهي رحبت به، وقررنا أن نقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب في باريس وبالفعل تم ذلك في يومين.

هل واجهتك صعوبات في تصوير الكليب لاسيما بعد مشهد الانتحار الذي أثار ضجة كبيرة؟

مشهد الانتحار والضجة التي حدثت كان شيئًا خارجا عن إرادتنا، وبالرغم من أنه تسبب في تأخير العمل ولكن جاء الأمر مضحكًا، وأما عن أبرز الصعوبات التي واجهتنا فكانت سوء الأحوال الجوية لأنها أمطرت هناك كثيرًا، ولقد عانت كارول من البرد حينها.

كيف كانت كواليس التصوير؟

كانت أكثر من رائعة، والأجواء بالتصوير من أفضل الكواليس التي مرت علي في حياتي المهنية، لأنها تجمعني بكارول كيمياء بالعمل قوية جدًا، وتحولت إلى صداقة وأتمنى أن ينال الكليب إعجاب الجمهور.

ماذا عن تفاصيل العمل الذي سيجمعك بالفنان قصي خولي، وكيف جاء التعاون بينكما؟

قصي خولي يحضر لأغنية جديدة مع الرابر إسماعيل تمر، وأعكف حاليًا على التحضير لفكرة تصوير الكليب خلال الأسبوعين المقبلين، وتعتبر هذه التجربة هي الأولى من نوعها في مشوار قصي لأنها جديدة عليه وأتمنى أن أساهم في نجاحها.

لاحظنا إشادتك بالفنان تميم يونس.. ما رأيك في أغنيته الأخيرة سالمونيلا؟ وهل تستحق الهجوم الذي حدث؟

بالنسبة إلى أغنية سالمونيلا، أعجبتني كثيرًا لأنني أحب هذا النمط الغنائي الترفيهي الكوميدي، وأعتقد أن تميم يونس لم يقصد أي إساءة فيها، وأنا من أكثر الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق المرأة ولا أقبل بإهانتها، ولكن لم أر أي إهانة في الأغنية للمرأة، علينا أن ندافع عن كل امرأة ولكن في نفس الوقت يجب ألا نكون معقدين لدرجة أن نهاجم شخصا يقدم أغنية ترفيهية.

هل الجوائز التي يحصل عليها النجوم بالمهرجانات بحسب استفتاء الجمهور يتم التلاعب بنتائجها؟

بالنسبة إلى الجوائز من الممكن أن تكون هناك مهرجانات صادقة وأخرى لا، والمهرجانات التي تفضل شخصا لا تستحق أن يتابعها الجمهور.

هل تتابع برامج المواهب الحالية؟ وما رأيك فيها هل تتمتع بالمصداقية؟

نعم أتابعها وأجد بها مصداقية إلى حد كبير ولاسيما وأنها تأخذ الستايل الأجنبي.

Advertisements

بالعودة إلى السنوات الماضية.. هل هناك أعمال قدمتها ونادم عليها الآن؟

لا يوجد بداخلي ندم نهائيًا على أي عمل قدمته، وحتى إذا كانت هناك أعمال قدمتها غير مناسبة لا أندم عليها لأنني تعلمت منها وساهمت في تطوير شخصيتي.

بالمقارنة مع العشر سنوات الماضية.. ما الذي تغير في جاد شويري الآن على الصعيد المهني والشخصي؟

خلال هذه السنوات هناك أشياء كثيرة تغيرت في شخصيتي كإنسان وفنان، وأنا شخص لا أتشبث بأفكاري ورأيي ودومًا أحرص على إعادة التفكير وأوجه النقد لنفسي، والذي لا يغير طريقة تفكيره لن يتقدم أو يتطور.

من الفنان الذي تحب العمل معه خلال الفترة المقبلة؟

بكل صراحة، أكثر فنان أحب التعامل معه هو جاد شويري المنتج والمخرج الذي يتعاون مع شويري الفنان، لأن لا يوجد معه مشاكل أو وجع راس وتكون المعاملة مسالمة بسيطة وسريعة.

ما نوعية الأعمال التي ترفض تقديمها؟

أرفض قبول كل ما هو بشع ويفتقر للجمال والهدف والمضمون والتسلية.

ما رأيك في مطربي المهرجانات.. هل ما يقدمونه يسمى فنا؟

بعضهم يقدم أغاني جميلة والبعض الآخر لديهم أشياء غير مناسبة، وبالتأكيد يسمى فنا لأن الفن لا يقتصر فقط على الأعمال الثقيلة فقط ولكن من الممكن أن يكون فنا ترفيهيا وهذا النوع في حد ذاته يحمل بين طياته رسالة وهي تسلية الجمهور وإسعادهم.

هل استمعت إلى أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش.. وما رأيك في قرار منعه وباقي مطربي المهرجانات من الغناء نهائيًا في مصر؟

نعم استمعت لها ووجدتها أغنية جميلة ولذيذة وأعجبت الجمهور، وبالفعل هي من أكثر الأغاني استماعًا وانتشارًا، وأما عن قرار منع هذا النوع من الأغاني، فهو خاص بنقابة الموسيقيين ومن حقها أن تضع معايير معينة، ولكن من وجهة نظري أننا يجب أن نتقبل الموجات الجديدة.

ماذا تحضر لجمهورك خلال الفترة المقبلة؟

أعكف على الانتهاء من ألبومي الجديد، وأشتغل على فنانين جديدين وهم يزن كامل ولولا جفان، كما استعد لطرح كليبات جديدة لعدد من النجوم ومنهم كارول سماحة والفنان المغربي الدوزي وسلطان الطرب جورج وسوف وهناك مشاريع أخرى ضمن عملي مع شركة أنغامي، كما أقوم بتصوير كليب أغنيتي الجديدة مع يزن كامل بتركيا في نهاية الشهر المقبل وسيتم طرح الأغاني بعد شهر رمضان القادم.

ما هي رسالتك للشعب اللبناني؟

رسالتي لهم أننا اليوم يد في يد مهما حاولوا قمع الثورة فالشعب اللبناني أصبح متحدًا وهذا أجمل شيء حدث.