نشوى مصطفى تُؤكِّد تقديم جزء ثانٍ مِن برنامج "أمّي ولا مراتي"

بدأت قناة "dmc" في الأيام القليلة الماضية بث أولى حلقات برنامج "أمي ولا مراتي" من تقديم الفنانة نشوى مصطفى، وهي التجربة السادسة لها في مجال التقديم التليفزيوني.

وسبق أن قدمت "نشوى" ٥ برامج من قبل، هي: «نجومنا في اليابان»، و«بعد التراويح» لموسمين متتاليين، و«مطبخ نشوى» على القناة الثانية، و«مناقيش» على قناة «ART»، و«الصمت والبوح» في الإمارات.

ووجهت نشوى مصطفى الشكر لمسؤولي «dmc» على ثقتهم الكبيرة فيها لتقديم البرنامج، الذي اعتبرت أنه يشبهها ويشبه شخصيتها الحقيقية، مضيفة: «الجديد في البرنامج روح الدعابة وتقديمه من خلال قناة محترمة تعد من أهم القنوات العربية، وفكرته مختلفة تمامًا عن أي برنامج».

وتابعت: «متحمسة لمواصلة تقديم حلقات البرنامج، الذي أعتبره من أهم البرامج على الإطلاق، لأنه ممتع ودمه خفيف ولايق على شخصيتي، خاصة أنني بحب الناس وبعرف أتواصل معاهم كويس، ومن ارتجالي معاهم بنطلع حاجات دمها خفيف بتوصل لقلوب المشاهدين».

وأشارت إلى عدم تدخلها في اختيار الشخصيات التي تظهر في البرنامج، وتركت الأمر لفريق الإعداد، معربة عن سعادتها الشديدة بتفاعل الجمهور مع البرنامج، سواء داخل الاستوديو أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتمت: «تواصل معي عدد من المشاهدين للظهور في البرنامج، لكني اعتذرت لانتهاء مدة التصوير المحددة بـ١٥ حلقة، لكن أعدهم بتصوير جزء ثانٍ من البرنامج قريبًا».

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