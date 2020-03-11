نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد والدتها وتُشارك جمهورها بصورة عدة

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد والدتها الثلاثاء، وشاركت الجمهور بصورة للحظات احتفالها بوالدتها والتي خطفت الأنظار في أحدث ظهور لها. ونشرت نانسي عجرم صورة لها مع والدتها عبر حسابها على "إنستغرام" احتفالاً بعيد ميلادها، ووجهت تهنئة لوالدتها، وظهرت وهي تشاركها تقطيع قالب حلوى عيد الميلاد، وشاركها الجمهور احتفالها بتعليقاتهم على الصورة والتي حازت على اعجاب عدد كبير من متابعيها.

وتحظى علاقة نانسي عجرم بوالدتها باهتمام الجمهور خاصة بسبب الترابط القوي بينهما وحرص نانسي عجرم على مشاركة الجمهور للحظاتها المميزة مع والدتها، والتي تخطف الأنظار في كل مرة بسبب تشابهها مع ابنتها وكذلك لاحتفاظها بشبابها والتي تجعلها متقاربة في العمر مع ابنتها.

نانسي عجرم تحصد لقب "ذا فويس كيدز"

وبدأت الفنانة نانسي عجرم مرحلة فنية جديدة هذه الأيام من انتهائها مؤخراً من الموسم الثالث لبرنامج "ذا فويس كيدز" ونجاحها في حصد اللقب من خلال المتسابق السوري محمد إسلام رميح، بالإضافة إلى نجاح أغنيتها الأخيرة "قلبي يا قلبي" على "يوتيوب". وكشفت نانسي عجرم عن استعدادها لطرح المزيد من الأغاني المنفردة في الفترة المقبلة بالإضافة إلى فيديو كليبات جديدة، ولكنها لم تحسم مصير ألبومها المقبل، في الوقت الذي أجلت به حفلاتها وأنشطتها بسبب فيروس كورونا، والذي تسبب أيضاً في تأجيل جلسة محاكمة زوجها فادي الهاشم في قضية قتيل منزلها.

قد يهمك أيضا:

Advertisements

تعرف على تفاصيل الحفل الجديد لنانسي عجرم في مصر