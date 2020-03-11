شكرا لقرائتكم خبر عن "عفريت فى أجازة".. الاسم النهائى لفيلم بيومى فؤاد ومحمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع فيلم "حضور وانصراف" على تغيير اسم الفيلم مؤخراً، إلى "عفريت في أجازة"، وذلك بعدما انتهوا من تصوير كافة أحداثه منذ فترة، ولكن لم يتم الاستقرار على موعد طرحه إلى الآن، وما إذا كان سيتم طرحه فى عيد الفطر أم عيد الأضحى المقبل.

فيلم "عفريت في أجازة" يشارك في بطولته مجموعة من فنانى الكوميديا مثل محمد ثروت، بيومى فؤاد، أسماء أبو اليزيد ، محمد سلام، أحمد فتحى، وعدد آخر من النجوم والنجمات، وهو من انتاج شركة سينرجي فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوي.

وتدور أحدث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يلعب محمد ثروت خلال أحداث العمل شخصية "ديلر" مخدرات يتعرض للعديد من المشاكل، ومع تطور الأحداث يتم اتهامه في جريمة قتل، وهو الأمر الذى يدفعه لمحاولة إثبات براءته، وبالتزامن مع ذلك ينوي التوبة عن الأمور الذي كان يفعلها في السابق، ليكون شخصًا نظيفًا.

كما يعد الفيلم تكراراً لعدداً من الأعمال الفنية الذي سبق وشهدت تعاون بين الثنائى محمد ثروت وبيومي فؤاد علي وجه التحديد حيث اشتركا في أكثر من عمل فني منهم جحيم في الهند.