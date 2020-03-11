شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون وإميلى بلانت يتصدران أفيشات Jungle Cruise والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة 20th century أفيشات جديدة لـ فيلم المغامرة الجديد Jungle Cruise، ومن المقرر أن يصل العمل الجديد إلى دور العرض حول العالم، في 24 يوليو من العام الجارى 2020، العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century. فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.



Jungle Cruise

فيلم الجديد Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.



Jungle Cruise

كما أعلنت شركة 20th century أنها ستستعين بمخرج فيلم Maze Runner ، ويس بال، لإخراج الجزء الجديد من سلسلة أفلام Planet of the Apes الجديد، وبالرغم من ذلك لم تكشف الشركة عن أي معلومات حول الجزء الجديد.

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وبدءا من عام 1968 أنتجت الشركة 5 أفلام من السلسلة استنادًا إلى رواية بيير بول الفرنسية مع سلسلة السبعينيات، ومن ثم بدأ العمل على سلسلة حرب النجوم "Star War "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".

وكانت شركة ديزنى قد كشفت عن بعض ملامح خطتها للعام الجديد، التى تضمنت تنفيذ أجزاء جديدة لسلسلة الأفلام الشهيرة Planet of the Apes.

يذكر أن شركة 20th century عرض لها في دور العرض حول العالم فيلم Ad Astra الذى حقق إيرادات وصلت إلى 113 مليون دولار، ومن بطولة راد بيت و ليف تايلوروتومي لي جونس وجون اورتيز ولورين دين و غيرهم.

ويدورحول سفر رائد الفضاء روي مكبرايد إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي ليجد والده المفقود ويكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا، ومن ثم ستواجه رحلته كشف لـ أسرار تتحدى طبيعة الوجود الإنساني ومكانتنا في الكون.