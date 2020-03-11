محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشرت الفنانة ريم البارودي صورتين مع الفنانة زينة، عبر حسابها على إنستجرام، لتوجه لها رسالة، بمناسبة تعاونهما في مسلسل جمع سالم.
وعلقت البارودي على الصور: "سعيدة جدا بالوقوف أمام النجمة الصديقة الصدوقة، صادقة القول والفعل، معي دائما على مدار ٦ سنوات، زينة، في مسلسل جمع سالم، رمضان 2020، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد، بعد غياب 3 سنوات عن ماراثون رمضان، وكان أزمه نسب بطوله زينة، ما أحلي الرجوع إليكي".
المسلسل بطولة زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء وريم البارودي وملك قورة ومحمد شاهين.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم البارودي مع زينة في كواليس "جمع سالم": "ما أحلى الرجوع إليكي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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