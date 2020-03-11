ريم البارودي مع زينة في كواليس "جمع سالم": "ما أحلى الرجوع إليكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة ريم البارودي صورتين مع الفنانة زينة، عبر حسابها على إنستجرام، لتوجه لها رسالة، بمناسبة تعاونهما في مسلسل جمع سالم.

وعلقت البارودي على الصور: "سعيدة جدا بالوقوف أمام النجمة الصديقة الصدوقة، صادقة القول والفعل، معي دائما على مدار ٦ سنوات، زينة، في مسلسل جمع سالم، رمضان 2020، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد، بعد غياب 3 سنوات عن ماراثون رمضان، وكان أزمه نسب بطوله زينة، ما أحلي الرجوع إليكي".

المسلسل بطولة زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء وريم البارودي وملك قورة ومحمد شاهين.