فيديو| شاهد تيزر قصة "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة شيري عادل عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو قصة "أمشر شخص" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

وظهرت شيري عادل داخل سيارة، وقالت: "كل اللي حواليا طلع له وش تاني، كل حاجة كنت فاكراها في إيدي ضاعت واتبخرت زي الميه، إحساس فظيع بالغرق، وطوق النجاة الوحيد إني أفضل فاكرة".

يذكر أن مسلسل إلا أنا هو مكون من 6 قصص، كل قصة عبارة عن 10 حلقات، وهي قصص بناءً على أحداث حقيقية، وجمعيها عن السيدات.

ويبدأ عرض الموسم الأول من المسلسل يوم السبت المقبل، على قناة dmc.