تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة: طلبت من زوجي أكثر من مرة أن "أحمل" .. ثم فقدت رغبتي

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن موقفها من الإنجاب ، موضحة سبب عدم إنجابها لأطفال .

وأكدت الفنانة الكبيرة يسرا أنها ترضى بقضاء الله فيما يتعلق بعدم إنجابها لأطفال من زوجها خالد سليم .

وقالت في تصريحات تلفزيونية: تحدثت مع زوجي في هذا الأمر وطلبت منه أن أحمل قبل سنوات طويلة .

وأضافت: هذا لم يحدث و راضية بقضاء الله ، قلت ربما هذا الأفضل لي.

واستدركت: كلما تقدمت في السن كلما قلت بشدة رغبتي في الإنجاب.

وتابعت: اسمي الحقيقي هو (سيفين) .. جدتي سمتني به .. و زوجي مازال يناديني

بيه حتى الآن لأنه يعرفني منذ كان عمري 7 سنوات .. وهذا هو اسمي من وقتها.

