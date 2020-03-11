تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة: طلبت من زوجي أكثر من مرة أن "أحمل" .. ثم فقدت رغبتي

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن موقفها من الإنجاب ، موضحة سبب عدم إنجابها لأطفال .
وتابعت: اسمي الحقيقي هو (سيفين) .. جدتي سمتني به .. و زوجي مازال يناديني
وأكدت الفنانة الكبيرة يسرا أنها ترضى بقضاء الله فيما يتعلق بعدم إنجابها لأطفال من زوجها خالد سليم .
وقالت في تصريحات تلفزيونية: تحدثت مع زوجي في هذا الأمر وطلبت منه أن أحمل قبل سنوات طويلة .
وأضافت: هذا لم يحدث و راضية بقضاء الله ، قلت ربما هذا الأفضل لي.
واستدركت: كلما تقدمت في السن كلما قلت بشدة رغبتي في الإنجاب.
وتابعت: اسمي الحقيقي هو (سيفين) .. جدتي سمتني به .. و زوجي مازال يناديني
بيه حتى الآن لأنه يعرفني منذ كان عمري 7 سنوات .. وهذا هو اسمي من وقتها.