وتيرة التشويق تتصاعد في أحداث "سرّ"

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""الخليج 365"" من بيروت: تتصاعد وتيرة التشويق في مسلسل "سر" منذ بدء عرضه مع انكشاف أسرار كثيرة خلال الحلقات الماضية ونشوء أسرار جديد في قصة مؤيد النابلسي، علماً أنه دخل قائمة الوسوم الأكثر تداولاً (trends على موقع "تويتر" وتصدرها في عدد من الدول العربية منذ حلقاته الأولى، إضافة لدخوله لائحة الأعمال الأكثر مشاهدة وشهرة على منصة "شاهد" الإلكترونية.

ويضم المسلسل_ الذي تنتجه "ميديا هاوس بيكتشرز" لسامح مجدي ونهلة زيدان_ مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين أمام عدسة المخرج مروان بركات، بينهم بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وغيرهم من الوجوه المعروفة.

هذا وتدور أحداثه حول اختفاء رجل أعمال ذائع الصيت في ظروفٍ يلفّها الغموض والتعقيد، وتكشف عن خلافات داخل الأسرة وبينه وبين منافسيه، راسمة علامات استفهام كثيرة ضمن دراما مشوّقة عربية. علماً أنه يُعرَض على MBC4، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

