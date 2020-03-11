وليد توفيق يعود مكرّماً من حفله في غانا

""الخليج 365"" من بيروت: كرّمت السفارة اللبنانية في اكرا غانا الفنان وليد توفيق بحضور السفير اللبناني ماهر الخير وعدد من السفراء العرب والجالية اللبنانية والعربية لمناسبة الحفل الذي أحياه هناك بعد غيابه لمدة 15 سنة. حيث قدّم باقة من أعماله القديمة والجديدة وسط تفاعل الحضور
يشار إل أنه يستعد لطرح أغنية بعنوان “كيف بتنسى" من كلمات الشاعرة اللبنانية نادين الأسعد، وألحان الفنان المصري هاني شاكر، توزيع باسم منير، وإخراج هنا حافظ.
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