شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفلكس تجدد مسلسل Lost In Space لـ موسم ثالث وأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل Lost In Space، لـ موسم ثالث وأخير، ومن المتوقع أن يتم إصدار الحلقات الجديدة في عام 2021، وللإعلان عن الأمر، قامت شبكة نيتفلكس، بـ طرح فيديو على الحساب الرسمي للمسلسل على تويتر، يعد المسلسل إعادة اقتباس للقصة التى عرضت فى مسلسل يحمل نفس العنوان والذى تم عرضه عام 1965.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2050، وبعد اختيار عائلة الـ Robinsons للسفر للفضاء للبحث عن كوكب جديد للعيش فيه بعد تدمير كوكب الأرض، تتعرض الرحلة للعديد من المفاجآت التى تخص البيئة الصعبة والغامضة التى يتواجدون فيها، وذلك حسبما نشر موقع " tvseriesfinale"".

المسلسل من بطولة مولي باركر، توبي ستيفنز، ماكسويل جنكينز، تايلور راسل، مينا سندول، اجناسيو سيريتشيو، باركر بوسي، براين ستيل، اميليا بورستين، رضا جافري، اجاي فرايز، شون باركس، سيبونجيل مالبو، كاري هيرويوكي تاجاوا، كيكي سوكزان، يوكاري كوماتسو، تم عرض الموسم الأول من المسلسل عبر الشبكة فى 13 أبريل من العام الماضى 2018، وحصل على تقييم 7.2 على موقع IMDB.

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كما تستعد شبكة Netflix لإطلاق سلسلة جديدة عن طبيب التحليل النفسى سيجموند فرويد، وستطرح السلسلة التي ستتكون من 8 حلقات تحت اسم "Freud"، سيدور العمل الجديد في إطار دراما وتشويق، حيث سيكشف كيف تمكن من تحقيق نظريته الخاصة في التحليل النفسي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "somagnews"، وسيكون العمل الجديد بسيط لكى يستطيع من فهمه كل المشاهدين، وليس العلماء فقط.

وفقا لـ موقع"somagnews"، صرح المخرج مارفن كرين وسائل الإعلام المختلفة أن الهدف من هذه السلسلة، هو إظهار منظور جديد لسيجموند فرويد من التجارب التي عبر عنها في أكثر كتبه شهرة.

وصرح كرين "أريد أن أظهر فرويد مجهولًا، رجل يبحث عن الاعتراف ممزوج بين امرأتين، بين العقل والغريزة، حيث إن تحليله النفسي ومفاهيم الهوية، والنفس والأسمى لم يأتِ من العدم، ويستند إلى تجارب عبقرية، حيث يعرف عن كثب الوجوه المتعددة للإنسان".

من خلال اتخاذ اتجاه مختلف، ستبدأ السلسلة برواية تجارب فرويد قبل أن يصبح أب للتحليل النفسي كما نعرفه اليوم، وكشفت الشبكة عن فيديو ترويجى للعمل الذى من المقرر أن يصل للشبكة في 15 مارس الجارى.