ارامكو السعودية تؤكد اتخاذها اجراءات صارمة بعد صورة “رجل عبوة التعقيم”

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مارس 2020 05:50 صباحاً - أثارت صورة ملتقطة في أحد مواقع شركة أرامكو السعودية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الصور رجلا يحمل عبوة كُتب عليها بالإنجليزية “Hand Sanitizer” أو مُنظف الأيدي، بحيث يمكن لبقية العاملين في الشركة والزائرين تعقيم أيديهم، وذلك كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وفي اول تعليق من الشركة، أكدت ارامكو، الثلاثاء، إنها اتخذت إجراءات “صارمة” ضد ما وصفته بـ”تصرف مسيىء”،

وأعربت أرامكو، في بيان نشرته عبر تويتر، عن “استيائها الشديد من التصرف المسيئ الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة”.

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وأوضحت عملاقة النفط السعودي أنها قامت الشركة على الفور بوقف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره، مؤكدة “حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل”.