عمرو سعد وفيفي عبده بالكمامة: “الحفلة التنكورونا”

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مارس 2020 05:50 صباحاً - نشر الفنان المصري عمرو سعد، صورة جديدة له برفقة الفنانة فيفي عبده والمنتجة سارة الطباخ، وذلك عبر حسابه على انستغرام وظهر عمرو سعد و فيفي عبده وسارة الطباخ في الصورة وهم يضعون الكمامة على وجوههم، وعلق كاتبا: “الحفلة التنكورونا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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