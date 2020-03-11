كورونا المميت.. السينما الهندية تحاكي الواقع بفيلم عن فيروس 2020

الأربعاء 11 مارس 2020

تسعى السينما دوما إلى أن تكون مرآة تعبر عن الواقع، بتحدياته وصعابه، وفي ظل التخوف الواضح عالميا من فيروس كورونا، أعلنت الهند تنفيذها فيلما عن الفيروس القاتل.



ووفقا لموقع "تايمز أوف إنديا"، أعلنت غرفة التجارة في ولاية كارناتاكا الهندية تنفيذ فيلم عن فيروس كورونا باللغة الكنادية (إحدى اللغات الشائعة في الهند)، واللغة الهندية، يحمل عنوان Deadly Corona "كورونا المميت".

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وكشف المنتج الهندي أوميش باناكار، الذي يشتهر بتقديمه عددا من الأفلام الناجحة باللغة الكنادية، أنه فكر في تقديم فيلم عن الفيروس بمجرد ظهور حالات مصابة في الهند، وبعدها بأيام تسجل براءة للفكرة وبدأ العمل على قصة الفيلم.

وذكر المنتج أن الفيلم سيتحدث عن مواجهة الناس لهذه النوعية من الأزمات والطريقة التي يتصرفون بها.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة أن المخرج شيف كومار سيخرج العمل.