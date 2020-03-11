شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا وابنه ياسين بعد الاعتذار للشاب الأسيوى: هى دى أخلاق الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامن الفنان أحمد السقا، وابنه ياسين، مع الشاب الصينى الذى تعرض للتنمر على الطريق الدائرى بسبب فيروس كورونا.

ونشر ياسين السقا، مقطع فيديو الاعتذار للشاب الصينى، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "هى دى أخلاق الشعب المصرى، الحمد لله، ياريت ده يبقا درس لينا كلنا فى المستقبل، لا للعنصرية ولا للتنمر".

فيما أعاد النجم أحمد السقا، بوست ابنه ياسين عبر استورى حسابه على انستجرام، وزينها بإيموشن "قلوب".



السقا

وكشفت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، عن لقائها مع الشاب الصينى الذى تعرض للتنمر على الطريق الدائرى بسبب فيروس كورونا، مشيرة أن العديد من المصريين اعتذروا عن ذلك السلوك، كما دعت الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة فيروس كورونا القاتل.

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ونشرت فيحاء وانج، "فيديو" عبر حسابها بموقع فيس بوك، وعلقت قائلة: "مساء الخير أصدقائى الأعزاء، التقيت مع الشاب الصينى الذى تعرض للتنمر بسبب كورونا وسط الطريق الدائرى بالقاهرة، حيث عبر العديد من الأصدقاء المصريين عن اعتذارهم عن ما حدث.. نحن إخوة فى الإنسانية وكان هذا النوع من الظواهر نادرا".

ووجهت فيحاء رسالتها قائلة :"ندعو الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة الفيروس والحفظ من كل سوء وشر وأتمنى له إقامة سعيدة بالسلامة والهدوء فى مصر بلدى الثاني معا_ضد_كورونا لا_للعنصرية".

وظهر من خلال الفيديو عدد من الشباب المصرى قدموا الزهور إلى الشاب ضحية التنمر، كما وجهوا إليه التحية والاعتذار عن ما حدث.

يشار إلى أنه انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى لشخص أسيوى داخل سيارة، بينما كان يضع السائق منديلا على وجهه، وكان بعض المارة يسخرون منه، ليقوم بعدها السائق بطرد الشاب الأسيوى من السيارة، ليحاول بعدها ركوب سيارة أجرة.