شكرا لقرائتكم خبر عن "انزل يا جميل ع الساحة".. بوسى شلبى تحتفل بعيد ميلاد إيناس الدغيدى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المخرجة إيناس الدغيدى، بعيد ميلادها مساء أمس الثلاثاء، بحضور الإعلامية بوسى شلبى، وعدد من أصدقائهما، على أنغام أغنية "انزل يا جميل ع الساحة"، ونشرت بوسى، عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو من الاحتفال، صحبته بتعليق: " كل سنة وإيناس ورشا طيبين.. الحوت الغالين".

يشار أن المخرجة إيناس الدغيدى، تخرجت فى المعهد العالى للسينما فى القاهرة عام 1975، أخرجت فيلمها الأول "عفوا أيها القانون" فى عام 1985 وتعتبر أول امرأة تخرج أفلاماً روائية طويلة فى مصر، حيث أخرجت 16 فيلما روائيا طويلاً.

اقتحمت مجال الإنتاج السينمائى، حيث أنتجت 7 أفلام روائية وهى استاكوزا، دانتيلا، الوردة الحمراء، كلام الليل، مذكرات مراهقة، الباحثات عن الحرية، ما تيجى نرقص، ولاقت بعض أفلامها جدلاً حاداً من البعض بدعوى الموضوعات أو المشاهد.

كما قامت بإخراج أفلام عفوا أيها القانون، زمن الممنوع، التحدى، قضية سميحة بدران، امرأة واحدة لا تكفى، القاتلة، ديسكو ديسكو، لحم رخيص، استاكوزا، دانتيلا، كلام الليل، الوردة الحمراء، مذكرات مراهقة، الباحثات عن الحرية، ما تيجى نرقص، مجنون أميرة وغيرها.

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كما عملت إيناس الدغيدى، مخرج مساعد فى فيلم "أفواه وأرانب" مع الفنانة فاتن حمامة والفنان محمود ياسين.



