شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تتألق فى أول تريلر لـ مسلسلها الجديد The Undoing والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HBO، عن أول تريلر لـ مسلسل النجمة العالمية، نيكول كيدمان، الجديد، The Undoing، الذى وصلت مدته إلى دقيقة و 22 ثانية، ومن المقرر أن يصل منصة البث في 10 مايو المقبل، المسلسل الجديد من بطولة ايدان الكسندر، إسماعيل كروز كوردوفا، ماتيلدا دي أنجيليس، مايكل ديفين، نوما دومزويني، هيو جرانت، نوح جوبي، ليلي رابي، إدجار راميريز، دونالد ساذرلاند، فالا تشن.

وتدور أحداث المسلسل الدرامى حول جريس ساشز "نيكول كيدمان"، التى تعيش الحياة بمفردها كما أردتها لنفسها، وهى طبيبة ناجحة، لديها زوج مخلص وابن صغير يذهب إلى مدرسة خاصة فى مدينة نيويورك، ولكن بين ليلة وضحاها تفتح فجوة فى حياتها، مع موت عنيف، وزوج مفقود، وغيرها من الأحداث الرهيبة ومن هنا تبدأ جريس رحلتها.

Advertisements

وأعلنت شبكة HBO هذا الأسبوع أنها تطورعرضًا يستند إلى لعبة "The Last of Us"، حيث تعمل الشبكة على إنتاج مسلسل تليفزيونى مقتبسًا من اللعبة، علاوة على ذلك، يبدو الأمرمطمئنًا إلى حد كبيرأن نيل دراكمان هو من صنع اللعبة، وأن كاتب السيناريو والمخرج الأمريكى كريج مازن، الذى أخرج "تشرنوبيل" فى HBO، هوالذى سيعمل أيضًا على مسلسل "The Last of Us".

"The Last of Us"، واحدة من أكثر ألعاب الفيديو شهرة فى كل العصور، تحكى قصة جويل، الأب المطلق الذى تحول إلى مهرب مع ماضٍ مأساوى، والمكلف بتهريب فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، تدعى إيلى عبر الولايات المتحدة بعد نهاية العالم، ويناضل الاثنان للبقاء على قيد الحياة فى عالم يعانى من الوجدان الذى دمره تفشى مرض فتاك يحول الناس إلى وحوش قاتلة، على غرار الأرواح "المصابة" فى فيلم الرعب الكلاسيكى " 28Days Later".