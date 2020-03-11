كارمن سليمان بـ"الأسود" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت كارمن سليمان بإطلالة جذابة مرتدية فستانًا أسود. يُذكر أن الفنانة كارمن سليمان، أطلقت كليب أغنية "بصاتك" عبر قناتها الرسمية عبر يوتيوب، ومن المقرر أن تطرح أغاني سينجل خلال الفترة المقبلة.

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