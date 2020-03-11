صورة| المطرب أحمد كامل ينشر أول صورة من حفل زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد كامل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، أول صورة يعلن بها زفافه على خطيبته نسمة. وعلق أحمد كامل على الصورة: "أخيرا.. بقت ملكي". يُذكر أن الفنان الشاب أحمد كامل حقق نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة وتصدر موقع اليوتيوب في مصر أكثر من مرة بأغاني "مابقتش أخاف" و"كانسر".

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