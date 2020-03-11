فيديو| بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد إيناس الدغيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت المذيعة بوسي شلبي فيديو من احتفالها بعيد ميلاد المخرجة إيناس الدغيدي على حسابها الخاص بـ"إنستجرام".
وظهرت في الفيديو إيناس الدغيدي في أحد الكافيهات، وهي تحتفل بعيد ميلادها على أنغام "انزل يا جميل في الساحة".
وعلقت بوسي شلبي على الفيديو: "أجمل حيتان، كل سنة وأنتي طيبة يا إيناس أنتي ورشا".
المخرجة إيناس الدغيدي من مواليد 10 مارس 1953، وكان أخر أعمالها فيلم "مجنون أميرة" في سنة 2009.
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