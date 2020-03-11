المُغني عمر كمال يُسجل سقوطاً جديداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

سجل مُغني المهرجانات عمر كمال سقوطاً أخلاقياً جديداً، بتسريبه خبراً صحفياً لـ«الخليج 365» عن اتفاقه مع الراقصة جوهرة على الخطوبة، ثم إقدامه على نفي الخبر في الزميلة العزيزة «اليوم السابع».

وقال كمال، لـ«الخليج 365» أمس في تصريحات مُسجلة صوتياً، إنه اتفق مع جوهرة على الخطوبة، بحضور مدير أعمالها، مُضيفاً بصوته «وهبعت لكم صور الخطوبة»، وهو مادفع «الخليج 365» إلى نشر الخبر.

ورغم نفيه الخبر في «اليوم السابع»، قال لنا بعدها في اتصال هاتفي مُسجل إنه لم يصرح بهذا النفي، وهو ما يؤكد أن المُغني المغمور أراد بتسريبه الخبر إحداث ضجة من حوله على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ يثق «الخليج 365» أنه في إطار تلاعبه وتحايله غير المسئول نفى الخبر بالفعل في «اليوم السابع»، لتحقيق المزيد من الشهرة بتسريب الخبر، ثم نفيه.

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ورغم سذاجة القضية، يؤكد «الخليج 365» امتلاكه للتسجيلات الصوتية كاملة، والتي تؤكد تلاعب عمر كمال، وذلك حفاظاً وتأكيداً على مصداقيتنا، حتى في أخبار صغار المُغنيين.

ومن جانبها، نشرت الراقصة جوهرة على صفحتها بـ«فيسبوك» فيديو مع عمر كمال وكتبت عليه باللغة الإنجليزية، «العلاقة علاقة عمل.. أخبار ارتباطي كاذبة».