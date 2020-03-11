بعد مذبحة المعهد.. أشرف زكي يقيل أمين عام أكاديمية الفنون

قال نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون الدكتور أشرف زكي، أمين عام أكاديمية الفنون محمد يوسف، وذلك بعد أن ثبت في التحقيقات أنه هو من أبلغ مديرية الطب البيري ضد كلاب معهد الفنون المسرحية.

وكان محمد يوسف وراء التسبب

في المذبحة الإجرامية ضد حقوق الحيوان، والتي وقعت يوم الجمعة الماضي داخل المعهد، كما تم من خلالها قتل كلاب المعهد بسم الاستركنين، الممنوع دوليًا.

وأضافة إلى ذلك تم إلقاء جثمان الكلاب أثناء احتضارها داخل سيارات القمامة، التابعة لحي

الجيزة.

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يذكر أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية يشارك في بطولة مسلسل الأخ الكبير، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة كل من محمد رجب، أيتن عامر، دينا فؤاد، عبير صبري، محمد عز، هبة مجدي، إيهاب فهمي، راندا البحيري، عمرو عبد العزيز، محسن منصور، وفاء سالم، محمود حجازي، أحمد حلاوة، إسماعيل شرف، فتحي عبد الوهاب، حمادة بركات.