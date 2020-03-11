هل تعلم الفرق بين البيض الأبيض والبني؟.. وايهما افضل؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مارس 2020 03:52 صباحاً - يُعتبر البيض من أكثر الأطعمة استهلاكاً في العالم؛ فهو مكون أساسي في العديد من الأطباق الرئيسية الخاصة بثقافات مختلف الشعوب، وكذلك أطباق الحلوى المعروفة، ومع تلك الأهمية لا بد أنك تساءلت في إحدى المرات عن الفرق بين البيض الأبيض والبني.

ويعتمد لون البيض على لون الدجاجة، فالدجاجة ذات الريش وشحم الأذن الأبيضي اللون تبيض بيضاً أبيض، أما البيض البني فيأتي من الدجاجات ذات الريش وشحم الأذن الأحمر.

كما تسهم عدة عوامل أخرى في لون القشرة مثل: البيئة المحيطة بالدجاجة ونظامها الغذائي، بالإضافة إلى التعب والإجهاد، فكلما تقدَّمت الدجاجة التي تبيض البيض البني في العمر، أصبح لون قشرة بيضها أفتح.

يرجع فرق السعر بين البيض البني والأبيض إلى الاعتقاد أن القيمة الغذائية للبيض البني أعلى، أو أنه أفضل من الأبيض بشكل ما، وفي الحقيقة ليس هناك علاقة بين السعر والقيمة الغذائية نهائياً.

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إنما كل ما في الأمر أن حجم الدجاج المنتج للبيض البني أكبر، وبالتالي يُنفق على تربيتها وتغذيتها مبالغ أكبر إذا ما قورنت بالمبالغ المنفقة على نظيرتها المنتجة للبيض الأبيض.

والبيضة أياً كان لونها أو نوعها تعتبر طعاماً صحياً إلى حدّ كبير، فهي تحتوي على الأملاح والفيتامينات والبروتين ذي الجودة العالية، أما عما إذا كان هناك فرق بين القيمة الغذائية للبيض البني ونظيره الأبيض، فلا لا يوجد فرقٌ يُذكر.

وما يجعل بيضة مختلفة في قيمتها الغذائية عن الأخرى هو النظام الغذائي والبيئي الخاص بالدجاجة المنتجة للبيضة؛ فالدجاجات التي وُضع في غذائها حمض “أوميغا 3″، أثر ذلك على زيادة نسبة الحمض في بيضها.

وكذلك الدجاجات التي سُمح لها بالتجول في الشمس بضع مرات في اليوم، أثَّر ذلك على زيادة نسبة فيتامين “د” في البيض الذي تنتجه.