أحلام تهنىء هيفاء وهبي: “كل سنه وانتي ديفا الوطن العربي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مارس 2020 03:52 صباحاً - حرصت الفنانة الاماراتية احلام على تهنئة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميلادها الـ 48 وذلك عبر تغريدة كتبتها عبر حسابها على تويتر. وتوجهت احلام الى هيفاء قائلة: ” كل عام وانتي اجمل ديفا وصديقه وفنانه شامله وكل سنه وانتي اجمل وكل سنه وانتي ديفا الوطن العربي وكل سنه وانتي اطيب واحن قلب قابلته وانا بحبببك وكتييير #هيفاء_وهبي سنتك سعيده انتي وكل محبينك”. بدورها ردة هيفاء على تهنئة احلام وكتبت: “وأنا بحبك أكتر ❤ يا ملكة بفنك وأخلاقك”. وكانت هيفاء وهبي قد احتفلت بعيد ميلادها مع فريق عمل مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم “اسود فاح” ونشرت فيديوهات للمفاجأة التي اعدوها لها بهذه المناسبة.

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