شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خطوبة عمر كمال وجوهرة حقيقة أم شائعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت صور جديدة جمعت مطرب المهرجانات عمر كمال والراقصة جوهرة، العديد من تساؤلات رواد مواقع التواصل حول خطوبة الثنائي، أم أن هناك عمل فنى يجمعهما؟



من جانبه، أكد المطرب عمر كمال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تلك الصور التقطت خلال لقائى بجوهرة للاتفاق على عمل فنى يجمعنا سويا، وأن الأخبار التى تم تداولها بخصوص خطوبتنا غير صحيحة على عكس ما أشيع.

ورغم نجاح الأغنية الأخيرة عود البطل لمطربى المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، إلا أنه ما زال هناك انتشار كبير لمهرجان بنت الجيران، حيث حظت الأغنية انتشارًا واسعًا وذاع صيتها ليتجاوز معجبيها المصريين والعرب ليرقص على نغماتها الشباب الأوروبى، والتى كانت آخرها فى شوارع فرنسا".

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كما علق المطرب عمر كمال، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، على فيديو رقص على الأغنية فى فرنسا، قائلاً: "مفيش أجمل مننا.. فى كل مكان الفيديو فى شوارع فرنسا".

جدير بالذكر، أن المطرب عمر كمال اعتذر عن المشاركة فى بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" الذى يتم تصويره حاليًا بمشاركة العديد من نجوم الأغنية الشعبية، من تأليف أيمن بكرى وإخراج ممدوح ذكي، حيث رشحته شركة الإنتاج، لكنه اعتذر لاشغاله بأعمال غنائي وحفلات.