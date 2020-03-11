شكرا لقرائتكم خبر عن معتصم النهار زوج هيفاء وهبى فى مسلسل أسود فاتح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان السوري معتصم النهار تصوير مشاهده في مسلسل "أسود فاتح" من بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، وذلك داخل إحدى الفيلات بالعاصمة اللبنانية بيروت، ومن المقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل، ويظهر معتصم خلال الأحداث بشخصية زوج بطلة العمل هيفاء وهبى.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته فارس رحومة وذكى فطين عبد الوهاب وشيرين ومحمد سليمان، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.

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وفى سياق آخر تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" في موسم عيد الفطر المقبل، بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام الماضى، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقى.

يذكر آن أخر أعمال معتصم النهار مسلسل مافيى2، من بطولة فاليرى أبو شقرا، بيار داغر، كارمن لبس، سينتيا صموئيل، إلسا زغيب، زينة مكى، نادين خورى، وسام بريدي، تدور أحداث المسلسل عن الصراع بين العائلتين، والصراع بين فارس وياسما، ليصبح الحب والتسامح هما الشيئين الوحيدين القادرين على حل كافة الأمور.