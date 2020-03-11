محمد رمضان عن مناظرة باسم سمرة: لو فاضي هعمل كدا

خلال الأيام الماضية تبادل محمد رمضان وباسم سمرة الاتهامات، وذلك بعد تسريب فيديو يظهر باسم سمرة وهو يدفع الأخير في إحدى المناسبات. وأعقب تلك الاتهامات تحدي من باسم سمرة لرمضان بمبارزة فنية بينهما في فيلم قصير، ورد محمد رمضان على طلبه على هامش الفوز بجائزة ملك الموضة بمهرجان International Fashion Awards وقال «باسم أخويا وحبيبي ومش مستاهلة تحدي ومعندناش وقت... لو فاضي هعمل كدا». اقرئي ايضا : في عيد ميلاد يسرا: تعرف على قصة قطيعتها لرغدة لمدة 11 عاماً بسبب أحمد زكي Advertisements كما أبدى رمضان سعادته بقرار هاني شاكر الذي يمنح أعضاء شعبة الأداء الفني ترخيصاً سنوياً بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع. وكشف رمضان سر عدم حضوره جلسات المحاكمة الخاصة بقضية الطيار، مشيراً إلى أن هناك محامياً يتولى الدفاع عنه ويهتم بالقضية، لافتاً إلى أنه لا يلتفت إلا لجمهوره ولا تشغله الأمور السلبية.

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