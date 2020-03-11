رعب النجوم بسبب الكورونا يجبرهم على ارتداء «الكمامة»

نشر عمرو سعد صورة جديدة له مع فيفي عبده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام». وظهر في الصورة عمرو سعد برفقة فيفي عبده، وهما يضعان الكمامة على وجهيهما، معلقاً: «الحفلة التنكورونااااا».

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ولم يكن عمرو سعد وفيفي عبده فقط اللذين أصابهما الرعب من الكورونا، لكن ظهر الفنان محمد حماقي أيضاً بمطار القاهرة وهو يرتدي الكمامة، وكذلك النجوم المشاركون في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وشارك عمرو سعد في تكريم الخريجين الذين حصلوا على دورات تدريبية وورش في الإخراج وكتابة السيناريو والتمثيل، مع كبار صناع الفن في العالم، ومن بينهم مدربة التمثيل المصرية مروة جبريل.

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