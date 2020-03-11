تلاميذ نجوى كرم يكشفون عن أنفسهم: كانت تدرسنا اللغة العربية

دشن عدد كبير من محبي الفنانة نجوى كرم هاشتاغ «علمتني نجوى كرم» الذي يعلنون فيه أنهم تعلموا من نجوى كرم شيئاً ما عندما كانت تعمل مدرسة للغة العربية قبل احترافها الغناء.

وتفاعل عدد كبير من محبي نجوى مع الهاشتاغ، وشاركوا برأيهم في تجربة نجوى قبل الغناء، في ما لم تنكر الفنانة اللبنانية عملها مدرسة قبل الفن.

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يُذكر أن نجوى وُلدت بلبنان، وأطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري لقب شمس الأغنية اللبنانية عليها، وتُعتبر من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي. ولدت في قضاء زحلة لعائلة مارونية، وبدأت حياتها مدرسة، ثم انطلقت في الغناء في فترة ثمانينيات القرن العشرين. في عام 1985 شاركت في برنامج «ليالي لبنان»، وحصلت على الميدالية الذهبية. أطلقت في عام 1989 أول ألبوم لها بعنوان «يا حبايب»، ثم أصدرت ألبومها الثاني «شمس الغنية» عام 1992 الذي حقق نجاحاً كبيراً، وأطلقت في السنوات التالية عدة ألبومات أخرى بمعدل ألبوم في السنة الواحدة.