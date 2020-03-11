كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مارس 2020 02:47 صباحاً - كشفت الراقصة الروسية المقيمة في مصر جوهرة حقيقة ارتباطها بالفنان المصري عمر كمال مغني أغنية “بنت الجيران”. ونشرت جوهرة فيديو ظهرت فيه برفقة عمر كمال، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت كاتبة: “خبر جوازي مش حقيقي”. وتردّدت بعض الأنباء خلال الساعات الماضية، تفيد بارتباط مغني المهرجانات عمر كمال بالراقصة جوهرة. هذا وقد أعلن الثنائي جوهرة وعمر كمال عن تحضير أغنية جديدة تجمعهما، ومن المقرّر طرحها قريبًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الراقصة جوهرة تكشف حقيقة ارتباطها بـ مغني “بنت الجيران” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.