ياسمين صبري تستعرض لياقتها بحركة فتح الحوض!

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مارس 2020 02:47 صباحاً - استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري رشاقتها في صورة جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت ياسمين صبري في الصورة في وضعية فتح الحوض وهي تلتقط سيلفي لنفسها واكتفت بالتعليق بايموجي في اشارة الى القوة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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