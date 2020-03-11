هذا ما كشفته دراسة 150 حالة وفاة بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مارس 2020 02:47 صباحاً - أظهر تحليل بيانات أعدته محطة “أن بي سي” الإخبارية الأميركية لـ 150 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا أن معظم الضحايا كانوا من الكبار في السن، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لطفل.
وشمل التحليل الذي نشرت نتائجه، الثلاثاء، أربعة دول هي الصين والفلبين وهونغ كونغ والولايات المتحدة، وأجرى خلال الفترة من 23 يناير ولغاية الثالث من مارس الجاري.
وتشير نتائج التحليل إلى أن 128 من الضحايا كانت أعمارهم 65 سنة فما فوق، فيما كان ثمانية منهم دون سن 35 عاما، ولا يوجد بينهم أي طفل.
كما أظهر التحليل أيضا أن 104 حالة وفاة كانت لرجال، فيما توفيت 63 امرأة نتيجة الإصابة بالفيروس.
من بين المتوفين امرأة تبلغ من العمر 82 عاما مصابة بارتفاع ضغط الدم، ورجل يبلغ من العمر 39 عاما مصاب بداء السكري، وكذلك رجل يبلغ من العمر 68 عاما مصاب بسرطان الرئة.
وقال أطباء متخصصون في الأمراض المعدية لـ “أن بي سي” إن من المبكر للغاية الربط بين الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وبين جنس الشخص أو حالته الصحية.
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