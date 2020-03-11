مهيرة عبدالعزيز تتالق بإطلالة كاجوال في أحدث جلسة تصوير.. كم بلغت تكلفتها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز لجلسة تصوير حديثة، تألقت فيها بإطلالة كاجوال شديدة الأناقة.

الإعلامية الإماراتية أطلت خلال الجلسة بسترة باللون الأحمر من Pearl And Rubies ويصل سعرها إلى 900 دولار أميركي.

مهيرة نسقت مع السترة توب أسود وسروالاً ضيقاً من الجلد، وانتعلت حذاء صيفي باللون نفسه، وتزينت بمجوهرات مميزة.

يذكر أن الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز تقدم حاليا برنامجها الجديد “غداً أجمل” الذي تقدمه على شاشة MBC.

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وكانت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز وزوجها قد احتفلا مؤخرا بعيد ميلاد ابنتهما الوحيدة “يسمة”، والتي أتمت عامها الرابع.

الإعلامية الإماراتية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيه ابنتها بفستان جمع بين اللونين الأبيض والأزرق.

مهيرة أحضرت لابنتها قالب تورتة مميز، ووجهت تهنئة خاصة لابنتها، بقولها: “ابنتي الصغيرة أكملت عامها الرابع.. الوقت يطير حقا”.

وأضافت: “شكرا لأنك في حياتي يا ملاكي الصغير، يا أميرتي، يا ملكتي.. أنتي روحي وحياتي وحبي.. شكرا لكل الأصدقاء وعائلتي على “انستجرام” على كل أمنيات عيد الميلاد الجميلة لابنتي”.

يذكر أن الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز كانت قد وضعت مولودتها الوحيدة طيسمة” في شهر ديسمبر عام 2015.