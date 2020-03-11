بسمة وهبة تمنع الشيشة في مطعمها خوفا من «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الإعلامية المصرية بسمة وهبة اتخاذ إجراءات وقائية في المطعم الخاص بها، تجنبا للإصابة بفيروس “كورونا”.

بسمة قالت، خلال مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، إنها أصدرت قرارا بمنع “الشيشة” في مطعمها، قائلة: “الناس اللي مدمنة الشيشة دي خطر وخطر أكبر اليومين دول إذا كنا عايزين ناخد بطرق الوقاية علشان الموضوع بتاع كورونا”.

وأضافت: “أنا أول واحدة في مطعمي بدأت النهاردة قرار مفيش شيشة في المطعم مهما كان مكسبها ايه قصاد خسارة أرواح وسلامة الناس.. اللي عايز شيشة سواء في مطعمي أو برا معاه الشيشة بتاعته يمشي بيها طالما انتوا مرتبطين بيها أوي كده ولازم يكون مكان مفتوح”.

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وكانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة قد كشفت مؤخرا سبب تغيبها عن عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

بسمة قالت، في مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على “انستجرام”، إن ما حدث في عزاء الرئيس الراحل يدل على أن الشعب المصري طيب القلب وعاطفي للغاية، لأنه برغم كل شيء لم ينسى له بطولته خلال حرب أكتوبر.

الإعلامية المصرية تقدمت لأسرة مبارك بخالص العزاء، داعية له بالرحمة والمغفرة، وأوضحت أنها قررت الغياب عن عزائه لأنه لا تحب أن تكون منافقة، حيث قالت: “كل اللي راح ناس محترمة وأصيلة، وفي جزء كان معتبر أنه رايح زفة، لكن أنا مش بحب النفاق”.