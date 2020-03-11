يسرا تحتفل بعيد ميلادها في كواليس مسلسلها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المصرية يسرا بعيد ميلادها، الذي يوافق يوم 10 مارس، مع صناع مسلسلها الجديد “دهب عيرة”، في الكواليس.

الحفل شهد حضور عدد من أبطال العمل، منهم الفنانة حلا شيحة، والفنانة هنادي مهنا، والفنان خالد أنور، والمنتج جمال العدل، وغيرهم، وقد أحضروا ليسرا قالب تورتة مميز حمل صورتها، وزينوا المكان بالبالونات الملونة.

الفنانة هنادي مهنا شاركت متابعيها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “الحلم أصبح حقيقة، تشرفت بالعمل مع إنسانة مذهلة.. عيد ميلاد سعيد للملكة يسرا”.

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والفنانة المصرية يسرا أتمت عامها الـ 69، حيث أنها من مواليد عام 1951.

وتشارك الفنانة يسرا، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “دهب عيرة”، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهن وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

وكانت يسرا، قدشاركت مؤخرًا ضمن لجنة تحكيم الأوسكار، في دورته الـ 92، وبذلك تكون أول فنانة عربية تشارك في لجان تحكيم الأوسكار.