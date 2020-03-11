أحمد أمين: نفسي الشغل ما يتعطلش والدنيا تمشي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري أحمد أمين، عن أمنيته في أن تنتهي أزمة فيروس كورونا دون أن تسبب في تعطل الأعمال.

أحمد أمين، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “نفسي الشغل ما يتعطلش بسبب الڤيروس.. عايز الدنيا تمشي.. ونفسي ربنا يسترها على بلادنا وولادنا ويبعد عنا المرض والجهل والضرر”.

من ناحية أخرى، يواصل أحمد أمين، والمخرج عمرو سلامة تصوير مسلسل ”ماوراء الطبيعة”، في موقعي تصوير مختلفين داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وانتهى من بناء ديكورات داخل منطقتي شارع مصدق، وجاردن سيتي، استعدادًا للتصوير بهما خلال الأيام المقبلة.

المسلسل مأخوذ عن السلسلة التي تحمل الاسم ذاته للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي حققت مبيعات تجاوزت 15 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وهو أول عمل من إنتاج نيتفلكس في الدراما المصرية.

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وتدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي بمصر، حول دكتور يُدعى رفعت إسماعيل، يحاول فك غموض أحداث فريدة وغير عادية.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان المصري أحمد أمين قد كشف سر خسارته لوزنه بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

الفنان المصري كشف أنه خسر وزنه في البداية بسبب أزمة صحية شديدة تعرض لها، لكنه بعد ذلك أحب مظهره بهذا الشكل وحافظ عليه.

أمين قال، في حواره بمجلة “زهرة الخليج”: “الأمر بدأ بظروف صحية تعرضت لها، وبعد ذلك أحببت مظهري الجديد، ووجدت أنني أخف وأنشط، وحالياً صحياً أنا بخير”.