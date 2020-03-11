إصابة شيرين رضا بكسر في ساقها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية شيرين رضا منذ أيام لكسر في قدمها، والتي تم وضعها في جبيرة.

شيرين مرتبطة بتصوير مع المخرجة مريم أبو عوف في مسلسل «ليه لأ»، وظهرت في واحدة من اللقطات وهي تجلس على كرسي متحرك وتتحرك بمساعدة، حيث تتحامل على نفسها لتصور.

مسلسل “ليه لأ” تدور أحداثه فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك فى البطولة هاني عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقي ومحسن محيى الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، ومقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان “جمجوم وفيديو” بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام في النصف الثاني من الشهر الكريم.

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ويعرض لشيرين رضا في السينمات حالياً فيلم “رأس السنة” تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم، حيث انطلق الفيلم يوم 5 فبراير الجاري.

كما شاركت كضيفة شرف في فيلم “الفيل الأزرق 2” مع النجوم كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

وكان آخر أعمال شيرين الدرامية مسلسل «لدينا أقول أخرى»، شارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمي، وهدى المفتي، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد علي.