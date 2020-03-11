ويزو تحتفل بعيد ميلاد ابنها الأول.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت نجمة مسرح مصر، الفنانة المصرية دينا محسن، الشهيرة بـ “ويزو” بعيد ميلاد ابنها “إسماعيل”، والذي أتم عامه الأول.

الفنانة المصرية نشرت صورة لتورتة الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت تهنئة خاصة لابنها، بقولها: “كل سنه وانت طيب يا أحلي حاجه في الدنيا ويخليك لينا”.

وأضافت: “ربنا يحميك ويحافظ عليك وتبقي بار بينا يا نور عيوني يا أحلي حاجه في الدنيا بحالها بحبك يا سيمو يا عسل #ام اسماعيل وافتخر”.

يذكر أن الفنانة دينا محسن تزوجت من شريف حسني في عام 2017، في حفل زفاف ضخم حضره كل نجوم «مسرح مصر».

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وقد رزقت ويزو في شهر مارس عام 2019 بطفلها الأول “إسماعيل”، وكتبت على حسابها على موقع «أنستجرام»: « الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا رزقنا بالاستاذ او الدكتور او المهندس او الكابتن او الظابط او المستشار اللي ربنا كاتبهوله هايشوفه (اسماعيل شريف حسني) نورتنا وزودتنا ويارب تبقي ابن بار بابويك واحنا نبقي بارين بيك يا عيوني».

وأقامت ويزو وزوجها حفل سبوع لمولودهما، بحضور نجوم “مسرح مصر”، ومنهم الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، والفنانة سارة درزاوي، وغيرهم.

ويزو شاركت جمهورها بصورة من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وشكرت أصدقائها على حضورهم، بقولها: ” نورتوني ياحبايب قلبي”.

كما نشرت صورة لها مع طبيبها الخاص، الذي قام بعملية الولادة، وعلقت عليها بقولها: “أحلي واجمل واشطر دكتور نسا وتوليد في الدنيا انا مش عارفه اشكرك ازاي ٩شهور ماحسيتش بيهم اصلا”.

وأضافت: “أينعم كنت مانع عني الحلويات والأرز والمكرونه والعيش بس انا احب اعترفلك بما اني الحمد لله ولدت انا كنت باكل كيت كات الكبيرة وأحيانا كنت بضرب كشري علشان كده كنت بخاف من لحظه الوقوف علي الميزان.. ربنا يكرمك ويوفقك يادكتور اسامه يا عالمي شكرا ليك”.