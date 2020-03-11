منع شيلاء سبت من السفر بسبب «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة البحرينية المقيمة في الكويت شيلاء سبت، أنه تم منعها من السفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب “كورونا”.

شيلاء قالت، في مقطع فيديو نشرته على موقع “انستجرام”، ظهرت فيه وهي داخل المطار، مشيرة إلى أنه تم منعها من الذهاب إلى العاصمة اللبنانية بيروت من أجل تصوير ما تبقى من مشاهدها في مسلسل “دفعة بيروت”.

وكشفت سبب ذلك بقولها إن السلطات الكويتية لا تستثني أحداً من هذه الإجراءات بسبب مرض “كورونا”، وأنه لا يمكن التوجه إلى ما سمته “البلدان المحظورة” حتى إشعار آخر.

وكانت الفنانة البحرينية شيلاء سبت قد حضرت إلى الكويت مؤخرا لحضور حفل خطوبة شقيقتها الفنانة شذى سبت، والذي أقيم في إحدى القاعات الكبرى.

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الحفل رفع شعار “ممنوع التقبيل”، وذلك خوفا من مرض “كورونا”، حيث كتبت لائحة علقت في القاعة: “حضوركم غالي وحرصا على سلامتكم نناشدكم في التقيد بتجنب التقبيل والمصافحة بالأيدي حفاظا على سلامة الجميع”.

وتألقت العروس بفستان أبيض طويل مزين بالنقوش، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامح وجهها.

الفنانة شيماء سبت نشرت صورة من حفل خطوبة شقيقتها شذى، ظهرت فيها برفقة شقيقتيها شيلاء وأبرار ووالدتهن، وعلقت عليها بقولها: “صورة من حفل خطوبة اختي #شذى_سبت الله يسعدها ويهنيها.. أم وخوات العروس ادري الصورة مو وايد واضحة لانها من سنابي بس حبيت اشارك محبينا فيها”.